C'è posto soltanto per due. Cremonese, Juve Stabia, Spezia e Catanzaro si giocano in 90' il pass per la finale dei playoff di Serie B che determinerà l'ultima promossa in Serie A dopo Sassuolo e Pisa. Si riparte dal successo delle Vespe per 2-1 nella gara di andata di mercoledì scorso e dal colpo esterno (2-0) di Pio Esposito e compagni in Calabria.



Sulla base di questi risultati, alla Juve Stabia basterebbe un pari per avere la meglio sulla Cremonese, che invece con un semplice 1-0 riequilibrerebbe l'eliminatoria e, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, andrebbe in finale. Per ribaltare invece il ko casalingo di mercoledì 21, il Catanzaro ha bisogno di superare lo Spezia al “Picco” con almeno tre goal di scarto.