In, si giocano questa sera le ultime cinque partite della quarta giornata del campionato 2024-25. Alle 20.30 scendono in campoDue squadre in cerca di rivalsa e di punti, dopo un avvio di campionato che le vede appaiate a due soli punto in fondo alla classifica. Ha aperto la scena, con la formazione doriana che ha visto l’esordio di Sottil sulla panchina blucerchiata contro la rosa di Moreno Longo. La sfida è terminata 0-0: decisivo Vismara che ha neutralizzato un calcio di rigore a Lasagna. I pugliesi non sono riusciti a vincere, pur giocando per più di 75 minuti in superiorità numerica, a causa dell'espulsione diretta di Vulikic (espulso dopo una revisione al VAR per un intervento su Lasagna, diretto in solitaria verso la porta avversaria).

Alle ore 20.30, altre quattro partite. Ilcrolla in casa contro la: al 90' è 1-4 con le reti di Sernicola, Johnsen, Collocolo e Nasti, che consegnano alla squadra di Fabio Grosso la prima sconfitta stagionale. La, capolista prima di questa sera, cade all’Arena Garibaldi di. Basta il 2-1 ai padroni di casa per portarsi a loro volta momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di Spezia, Salernitana, Cesena e Juve Stabia che giocheranno domani. Il– al Druso di Bolzano – affronta il: sono le Rondinelle a spuntarla per 2-1. Infine, l’ultima sfida vede contrapposte, con la squadra di Edoardo Gorini che esce vincitrice per 0-1 con il gol di Ravasio.

