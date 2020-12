Si parte alle 12.30, con la Reggiana che ospita la Reggina, in una sfida preziosa per la salvezza. Decide un gol diall'89', che dopo un'incertezza di Cerofolini prima colpisce il palo poi trova lo spazio per la rete da tre punti.alla stessa ora sfida tra Cosenza e Pisa, con gli uomini di D'Angelo che vogliono continuare il momento positivo. Alle 15 in campo anche il Frosinone, decimato dal Covid, contro il Pordenone, il Lecce contro il Vicenza, la capolista Salernitana a Venezia e l'Entella, ultima, acaccia di una vittoria contro il Pescara, rinato con Breda in panchina.Non si giocherà Chievo-Cittadella, rinviata per i troppi casi Covid per gli ospiti.. La B tornerà in campo mercoledì 30 dicembre.