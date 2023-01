La 22esima giornata di Serie B si è aperta con la vittoria del Cagliari contro la Spal. Sette partite in programma quest'oggi. Si parte alle 14; il Bari dopo la sconfitta con il Palermo avrà l'opportunità di reagire ospitando il Perugia, penultimo in classifica. Impegno più complicato sulla carta per la Reggina, che proverà a mettere pressione al Frosinone superando in trasferta il SudTirol.



In contemporanea anche il derby lombardo tra Brescia e Como. La Ternana ospita il Modena, sfida salvezza tra Venezia e Cittadella mentre il Parma, nel giorno in cui Buffon compie 45 anni, gioca in casa contro il Cosenza. Alle 16:15 scende in campo il Genoa, reduce da quattro vittorie consecutive, che se la vedrà con il Pisa.