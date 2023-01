Ventesima giornata di Serie B che prosegue con 3 match domenicali con implicazioni di playoff e salvezza. In campo alle 14 Sudtirol e Brescia: per i primi servono punti per continuare nel sogno playoff, per i lombardi invece occorre risalire la china per sfuggire alla zona playout.



A seguire altri due match. Alle 16:15 tocca a Cosenza-Benevento in uno scontro diretto per la salvezza mentre in contemporanea Ternana-Ascoli, due squadre di metà classifica che vogliono chiarire le proprie ambizioni future.