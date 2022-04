Dopo il pareggio della Cremonese, la vittorie del Lecce e la caduta fragorosa del Pisa (k.o. 5-1 a Benevento), la 32esima giornata di Serie B si chiude con i tre posticipi della domenica:Occhi puntati sulla sfida Sinigaglia, che potrebbe proiettare il Monza in testa alla classifica, insieme alla squadra di Pecchia. Importante ai fini della classifica anche lo scontro tra Brescia - alla prima con il nuovo tecnico- e Vicenza. Doppio risvolto: corsa playoff per le Rondinelle e spettro retrocessione per il Lanerossi.