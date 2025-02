Serie B live alle 15

Latorna in campo per la 24esima giornata, con quattro partita in programma. Alle 15 scendono in campo. La domenica poi si chiuderà con il match fraDopo l'anticipo di venerdì sera con ilche si è ripreso il primo posto della classifica grazie al 2-1 al, la 25a giornata di Serie B continua oggi con altre cinque partite.Alle 15 il Catanzaro batte 4-2 il Cesena e si porta al quinto posto a 35 punti a +2 sulla Juve Stabia, battuta 2-0 dal, sempre più primo con 55 punti, a +2 sul Pisa e a +5 sullo Spezia, vittorioso in casa del Cittadella. Dopo tre mesi torna al successo lache, in 10 contro 11 per l'espulsione di Ronaldo Vieira, batte il Cosenza, sempre più ultimo con 18 punti. Blucerchiati a quota 25, raggiunto il Brescia, impegnato domani in casa della Carrarese.

Alle 17:15 il Modena batte 3-1 il Mantova e sale a quota 30 punti, superando proprio i lombardi, che rimangono a 28, e raggiugendo Cesena, Palermo e Bari, impegnato domani con il Frosinone.