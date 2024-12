Serie B LIVE: in campo il Sassuolo capolista, poi la prima Samp di Semplici

34 minuti fa



Dopo la vittoria del Pisa sul Bari che ha inaugurato il turno, la Serie B torna in campo per gran parte della partite in programma per la 17esima giornata, Riflettori puntati soprattutto sul Sassuolo capolista che fa visita al Frosinone e sulla Sampdoria che, con il nuovo allenatore Semplici, è attesa dal derby con lo Spezia (ore 17:15). Completano il quadro le altre sfide delle 15: Cesena-Cosenza, Reggiana-Modena e Sudtirol-Mantova.