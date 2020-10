per le ultime due partite in programma per la seconda giornata di campionato. Alle 15 solo 1-1 fracon i toscani che rimediano il secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 contro la Reggina nella gara d'esordio mentre gli emiliani ottengono il primo punto stagionale. Di Vido e Buonaiuto i gol.Il Cittadella alle 21 potrà quindi in caso di vittoria sulportarsi in solitaria a punteggio pieno al primo posto. Il big match avrà però molto da raccontare dato che dopo l'1-1 con l'Ascoli i ragazzi di Del Neri sono chiamati all'immediato riscatto.