Ventunesima giornata di Serie B che si chiude con il posticipo della prima della classe. Il Frosinone fa visita al Brescia per ristabilire le distanze dalla Reggina che ha vinto ieri. La squadra di Grosso affronta quella di Clotet, tornato dopo l’interregno di Aglietti, alle 16:15. I lombardi sono a soli due punti di vantaggio sulla zona playout e dovranno mettere punti in cascina per risollevarsi in classifica.