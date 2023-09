Alle 16.15 torna la Serie B. In campo si scontrano due delle squadre più in forma del campionato, Catanzaro e Parma, reduci entrambe da quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio). Allo stesso orario, il Como se la vedrà con la Ternana. Gli umbri sono alla disperata ricerca di una vittoria. La quinta giornata si chiude domani alle 20.30 con Sampdoria-Cittadella.



Formazioni Ufficiali Catanzaro-Parma



Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamiglio, Brighenti, Kranjc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.



Formazioni Ufficiali Como-Ternana



Como (4-4-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Iovine, Kone, Bellemo, Verdi; Cutrone, Gabrielloni. All.: Longo.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani; Casasola, Favasuli, Labojko, Luperini, Corrado; Falletti, Favilli. All.: Lucarelli.



DI SEGUITO LE GARE IN DIRETTA E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE