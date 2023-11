Dodicesima giornata di Serie B: sono 3 le gare della domenica, tutte in scena alle 16:15. Il Parma capolista ospita il Sudtirol per proseguire la marcia trionfale, dopo il successo anche in Coppa Italia. Gara casalinga anche per la Cremonese: di fronte ai grigiorossi ci sarà lo Spezia dell'ex Alvini. Ultimo match tra Reggiana e Lecco.