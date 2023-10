Dopo l'anticipo di venerdì e le sfide di ieri, termina oggi con quattro sfide in programma alle 16.15 l'undicesima giornata di Serie B. In campo l'alta classifica: il Palermo, a 6 punti dalla vetta ma potenzialmente primo, ospita al Barbera il fanalino di coda Lecco, reduce dalla prima vittoria in campionato, in casa del Pisa. Proprio i toscani devono risollevarsi, ma l'impegno è proibitivo: al Penzo infatti c'è il Venezia, reduce da un ko ma quarto in classifica e desideroso di riscatto. Il Modena, vincente nel recupero di Brescia in settimana, vuole mantenersi in piena zona playoff, nell'impegno contro la Ternana terzultima. Chiudono proprio le Rondinelle, che arrivano dal primo ko in campionato ma hanno velleità di alta classifica: al Rigamonti arriva il Bari, a meno 2 e a secco da cinque giornate.