Serie B LIVE: alle 16.15 Parma, Cremonese e Venezia-Sampdoria

Dopo la sosta, torna in campo la Serie B con il programma della 20esima giornata, la prima di ritorno: in scena alle 16.15 tre sfide, con il Parma di Fabio Pecchia capolista, a +6 sulle inseguitrici, che riceve al Tardini il pericolante Ascoli penultimo, mentre la Cremonese di Giovanni Stroppa, quinta e in piena zona playoff, insegue la promozione diretta affrontando in casa un'altra squadra che lotta per non retrocedere, il Cosenza a + 3 sulla zona rossa. L'ultimo appuntamento vede il big match del Penzo: il Venezia di Paolo Vanoli, secondo della classe, affronta la Sampdoria di Andrea Pirlo, che vuole risalire in zona playoff.