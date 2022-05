I salentini, primi a quota 68, cercheranno di agguantare la promozione sfuggita nel rocambolesco finale dell'ultima gara contro il Vicenza al Via del Mare, contro il Pordenone.Cremonese e Pisa, terza e quarta in classifica, rispettivamente a 66 e 64, proveranno a tener vivo il sogno del salto diretto, senza passare dai playoff, entrambe in trasferta, rispettivamente a Como e a Frosinone. Brescia e Benevento sono tagliate fuori, ma possono ancora puntare alla qualificazione diretta alla semifinale playoff, a cui ambisce anche l'Ascoli.. Al Moccagatta, il Vicenza battendo l’Alessandria centrerebbe lo spareggio e i grigi potrebbero retrocedere direttamente. All’Alessandria basta invece un pareggio per centrare l’obiettivo ed essere al sicuro con lo spareggio casalingo. Tutti in campo alle 20.30 ad eccezione di Crotone-Parma, alle 18.15.Crotone-ParmaAlessandria-VicenzaAscoli-TernanaBenevento-SpalBrescia-RegginaCosenza-CittadellaComo-CremoneseFrosinone-PisaLecce-PordenonePerugia-Monza