(rispettivamente contro Lecce e Cittadella). La squadra di Aglietti però può sorridere guardando alla classifica: gli amaranto sono in zona playoff e con una vittoria potrebbero salire temporaneamente agganciare il Pisa in testa alla classifica. Situazione diversa per il Cosenza, a +1 sulla zona playout e in cerca di punti salvezza. In casa, però, la squadra di Zaffaroni ha il secondo miglior rendimento del campionato e non ha ancora mai perso. Sfida nella sfida tra i due bomber Galabinov e Gori, il primo a 6 reti e l'altro con un gol in meno.