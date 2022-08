Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night con il derby lombardo tra Como e Brescia, continua oggi con sei partite in scena tutte alle 20-45 la terza giornata di Serie B. Il big match è senza dubbio quello del Vigorito di Benevento, dove i padroni di casa del traballante Fabio Caserta, un solo punto finora, affrontano il Frosinone dei giovani di Fabio Grosso, a punteggio pieno. Sei punti anche per la sorpresa Cosenza, ospite nella difficile trasferta di Parma, contro gli uomini di Fabio Pecchia. Sfida molto interessante anche quella dell'Arena Garibaldi tra il Pisa dell'ex Rolando Maran, partito male, e il Genoa di Alexander Blessin, vera corazzata del campionato. Derby veneto tra Cittadella e Venezia, entrambe a quota 3, mentre il positivo Bari di Michele Mignani è ospite del Perugia. Chiude la Reggina di Pippo Inzaghi, che riceve al Granillo il Sudtirol, alla ricerca dello storico primo punto in Serie B.