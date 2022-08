Dopo il pareggio nel match tra Bari e Palermo che ha aperto la seconda giornata di Serie B, in campo questa sera alle 20:45 altre tre partite. L'Ascoli, reduce dalla vittoria contro la Ternana, proverà a ripetersi al Picchi dove ospiterà la Spal. La squadra allenata da Venturato deve invece reagire alla brutta sconfitta con la Reggina.



Ha iniziato bene la stagione il Genoa uscito vittorioso da una combattuta partita con il Venezia. Allo stadio Luigi Ferraris, i rossoblù sfideranno il Benevento la cui buona prestazione nell'esordio contro il Cosenza non è stata rispecchiata dal risultato considerata la sconfitta per 0-1.



Nell'altra sfida in programma, scenderanno in campo il Perugia e il Parma. Le due squadre arrivano con umori differenti a questo match. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta netta contro il Palermo mentre il Parma non è riuscito a ottenere i tre punti contro il Bari ma il livello di gioco ha sicuramente soddisfatto il nuovo allenatore Pecchia.