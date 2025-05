Serie B LIVE alle 20:30: Spezia-Cremonese per il terzo posto, Sampdoria-Salernitana per la salvezza

Tutto pronto per la 38^ giornata di Serie B, la penultima in attesa del 13 maggio quando verrà recuperata in blocco la 34^ giornata. Dieci partite in contemporanea, con i riflettori accesi sullo scontro ad alta quota tra Spezia e Cremonese e sulla sfida salvezza del Luigi Ferraris, dove la Sampdoria ospita la Salernitana.

Alle 20:30 tuti in campo. La Cremonese (58) può andare a due punti dallo Spezia (63), mentre la Sampdoria, terzultima a 37, deve battere la Salernitana (39) per sperare nella salvezza.

Il Cittadella, penultimo a 36 punti, ospita il Bari (47), che cerca punti per consolidare la zona playoff. Il Cosenza, già retrocesso, sfida in casa il Cesena, mentre la Juve Stabia gioca in casa contro la Reggiana.

In ottica salvezza delicata anche la partita tra Mantova (40) e Carrarese (44). Il Palermo cerca la vittoria in casa contro il Frosinone, mentre il Pisa, già promosso, ospita il Sudtirol. Infine ecco il Sassuolo in casa contro il Catanzaro.