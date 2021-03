Calcio no stop. Anche ladopo le partite del weekend, torna subito in campo con, in programma allo stadio Penzo ditra i padroni di casa guidati da Paoloe ladi Massimilianoi lagunari, terzi in classifica e reduci da sette risultati utili di fila (cinque vittorie e due pareggi), con i tre punti si porterebbero provvisoriamente a meno uno dall'Empoli primo, superando il Monza in piena zona promozione: gli ospiti dal canto loro hanno iniziato a fare bene, dopo la rivoluzione sul mercato di gennaio: tre vittorie nelle ultime cinque, più uno sulla zona rossa e la voglia di allontanarsi dal pericolo.Pomini; P. Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Ricci; Fiordilino, Maleh, Aramu, Esposito, Di Mariano; ForteVenturi; Libutti, Ajeti, Costa, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Pezzella; Lunetta, S. Mazzocchi, Laribi​