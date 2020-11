Dopo le partite del weekend, termina oggi con. In campo al Comunale di Chiavari ladi Pasqualeche fa visita alladel nuovo tecnico Vincenzo, appena subentrato a Bruno Tedino: gli ospiti, reduci da quattro vittorie di fila più il passaggio del turno in Coppa Italia, vogliono la quinta per portarsi al secondo posto della classifica, a pari di Lecce ed Empoli e a meno 2 dalla Salernitana; i padroni di casa invece, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia con il Torino, non hanno mai vinto in campionato e sono penultimi con la miseria di 5 punti.