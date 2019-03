Dopo l'anticipo tra Foggia e Cosenza, continua la 27esima giornata di Serie B. Il Brescia, che non perde da 13 partite, attende il Cittadella e cerca un successo per scappare in classifica per tenere a distanza il Benevento, impegnato lunedì contro il Livorno, e il Palermo, di scena alle 18 contro il Lecce. Alle 15 in campo anche Padova-Crotone e Carpi-Ascoli, due sfide fondamentali per la zona retrocessione. I bianconeri hanno 29 punti e al momento hanno un vantaggio sulla zona playout di sei punti, le altre tre squadre si trovano agli ultimi tre posti delle classifica. Quelli di oggi sono punti che valgono doppio.