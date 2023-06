Una si salva e continua l'avventura in B, l'altra retrocede in Serie C, assieme a Benevento, Spal e Perugia, che hanno abbandonato il campionato cadetto alla fine della stagione regolamentare. Alle 20.30 allo Stadio Rigamonti di Brescia gli uomini di Daniele Gastaldello possono solo vincere nel ritorno del playout di Serie B, dopo la sconfitta allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di giovedì scorso contro il Cosenza: la squadra di William Viali aveva vinto per 1-0 grazie alla rete dell'attaccante classe 2003 di proprietà del Milan Marco Nasti, che ha rifiutato la convocazione per il Mondiale Under 20 con l'Italia per provare a salvare i calabresi. Ai lombardi, che sono arrivati prima in campionato per gli scontri diretti nonostante i 40 punti realizzati da entrambe le squadre, serve una vittoria con un gol di margine per portare la contesa oltre i 90', con i supplementari ed eventualmente i rigori, mentre con più di un gol di scarto si salverebbero automaticamente. I Lupi invece hanno due risultati su tre. Il Cosenza non retrocede in B da 5 anni, il Brescia addirittura da 38: si affrontano il peggior attacco e la peggior difesa della stagione regolare, con 30 gol realizzati e 57 subiti.