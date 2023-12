Domenica di metà classifica in Serie B: delle sei squadre impegnate oggi pomeriggio, quattro non sono nelle posizioni playoff o playout. Le due "intruse" sono il Como di Cesc Fabregas, sesto, e il Lecco 17esimo. Due punti sopra i lariani, ecco il Brescia che ospita la Sampdoria di Pirlo, ultimamente in buona forma, mentre contro il Como ci gioca il Sudtirol e in casa del Lecco va il Bari, due protagoniste degli scorsi playoff.