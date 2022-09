Il successo del Brescia nel finale contro il Benevento ha aperto la sesta giornata di Serie B, che continua oggi con sette partite. Sono ben sei i match in programma alle 14: il big match è tra Cagliari e Bari, mentre la Reggina, che ospita il Cittadella, vuole prendersi i tre punti per tornare in vetta alla classifica insieme al Brescia. Il Frosinone ospita il Palermo, la Spal gioca a Como, mentre il Sudtirol contro il Cesenza cerca il terzo successo di fila. Alla stessa ora sfida tra due deluse del campionato, con il Venezia che attende al Penso il Pisa. Alle 16.15 c'è Genoa-Modena.