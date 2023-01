Non solo la Serie A, in campo anche l'anticipo della 22esima giornata di Serie B. Il Cagliari, reduce dal pareggio con il Cittadella, ospita la Spal. La squadra di Daniele De Rossi - che attende di avere a disposizione Nainggolan - si trova attualmente in 14esima posizione ma arriva a questo complicato match con quattro punti nelle ultime due giornate e nell'ultima trasferta ha sorprendentemente superato la Reggina.