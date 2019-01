Continua la 19esima giornata di B, in programma quattro partite. Alle 15 Carpi-Foggia mette in palio punti importanti per la salvezza: decide la doppietta di Iemmello, con il Carpi che sbaglia il rigore del possibile 1-1 con Vitale. Finisce 0-0 la sfida tra Crotone e Cittadella, mentre è 1-1 la sfida promozione tra Lecce e Benevento, con Coda che riprende Mancosu. Alle 18.30 Perugia-Brescia.