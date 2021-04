Il posticipo della 33esima giornata divede impegnato il, che ospita ilal Bentegodi. Per i padroni di casa, ottavi con 45 punti in 31 partite giocate, è l'occasione per consolidare la posizione in zona playoff. Gli ospiti invece, 13esimi con 40 punti, giocano per aumentare il loro distacco sulla zona playout (i toscani al momento sono a +6 sul 16esimo posto).