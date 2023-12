La domenica di Serie B offre una ghiotta occasione al Parma: gli uomini di Pecchia, rimontati ed eliminati solo ai rigori dalla Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia, possono approfittare della caduta del Venezia a Cremona e balzare in testa alla classifica; per farlo, devono battere il Palermo, che staziona in fondo alla zona playoff. In contemporanea, Fabregas e il suo Como ospitano l'altrettanto ambizioso Modena in uno scontro che sa di alta classifica, mentre meno nobile ma non per questo meno combattuta promette di essere la sfida tra Reggiana e Brescia.