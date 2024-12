Serie B, LIVE dalle 12.30: si parte con Pisa-Sassuolo, alle 15 8 sfide. Si chiude con Palermo-Bari e la Sampdoria

, con tutte e 10 le sfide della 19a giornata d’andata che andranno in scena in questa giornata di Santo Stefano.Si parte a pranzo, ore 12.30, con il big match di questo turno: ilcapolista di Grosso, reduce da sette successi consecutivi, vuole proseguire la sua marcia inarrestabile verso la conquista del campionato e della promozione scendendo in campo all’Arena Garibaldi contro ildi Pippo Inzaghi, 2° a pari merito e grande protagonista di questa prima parte di stagione.Si continua con ben otto sfide in contemporanea alle ore 15: spiccano, ma c’è spazio per una sfida della scorsa Serie A con. Ma non solo: ilvuole abbandonare l’ultima posizione in classifica contro ilè una partita interessante per la zona playout con le due squadre appaiate al 18° posto.

Impegno complesso per unalla ricerca di punti per dare la caccia ai playoff contro unoche può approfittare dello scontro al vertice, mentre lase la vedrà con laAlle 18, match di rilievo fra due piazze storiche, calorose e dalle ambizioni immense: al Renzo Barbera, ilospita unche vuole ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro Pisa e Sudtirol.Il programma viene chiuso alle 20.30 da

