Dopo la cinquina del Palermo sul Modena nella serata di venerdì (5-2 il finale), prosegue la 30esima giornata di Serie B. Fari puntati sul Frosinone, impegnato alle 14 con il Cosenza in casa, mentre non può sbagliare il Genoa: i rossoblù sfideranno il Brescia ultimo a domicilio. In un turno pieno di testa-coda, spiccano pure Pisa-Benevento e Sudtirol-Spal. Completano i match delle ore 14 Ascoli-Venezia, Cittadella-Perugia e Como-Parma. Alle 16,15 poi sarà il turno del Cagliari impegnato in un casa di una Reggina in crisi.