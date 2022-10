Dopo il successo del Frosinone al Penzo, nell'anticipo del venerdì contro il Venezia (1-3), la Serie B scende in campo per il nono turno. Si parte alle 14 con i big match tra Cagliari e Brescia e tra il Parma e la Reggina capolista. Poi Benevento-Ternana, Cittadella-Spal (con l'esordio n panchina di De Rossi), Cosenza-Genoa, Modena-Como e Palermo-Pisa. A chiudere il sabato la sfida del San Nicola tra il Bari - altra squadra in testa alla classifica - e l'Ascoli, alle 16.15.