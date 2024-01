Serie B, LIVE dalle 14: Como e Venezia alla caccia del Parma, Spezia e FeralpiSalò per rinascere

Prosegue la 21ª giornata di Serie B. Si parte alle ore 14: il Como non vuole lasciare fuggire il Parma (vittorioso ieri sera per 3-0 sulla Sampdoria) e cerca punti preziosi contro la Reggiana. Il Brescia cerca punti playoff contro un Sudtirol in difficoltà, il Catanzaro è ospitato dalla FeralpiSalò, la Cremonese vuole avvicinare le prime della classe contro uno Spezia in caduta libera, mentre la Ternana affronta un lanciato Cittadella.



Alle 16.15, il programma prosegue con il Venezia a Cosenza, il Pisa (senza l’affaticato Valoti, out dai convocati) di scena a Lecco e il Palermo che, al Barbera, ospita il Modena in un match da playoff.