Due giornate alla fine della Serie B, ultimi due turni per decidere chi salirà in Serie A e chi accompagnerà Pordenone e Crotone in C. Oggi giocano quasi tutte in contemporanea, con nove partite in programma alle 14 e il posticipo tra Reggina e Como alle 16.15.Da cerchiare in rosso la sfida tra Monza e Benevento: terza contro sesta ma a un solo punto di distanza una dall'altra. Classifica cortissima in B.. Occhio anche al derby umbro tra Ternana e Perugia, se i biancorossi vincono possono sperare ancora in un posto nei playoff. Nella parte bassa l'Alessandria proverà a conquistare i tre punti contro il Parma per agganciare la Spal - in casa col Frosinone - e giocarsi all'ultima giornata le ultime chance di evitare i playout.