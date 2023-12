18ª giornata di Serie B che va in scena tutta in un fiato nel corso di questo pomeriggio. Alle ore 14, i primi 5 match: il Cittadella cerca l’assalto al 3° posto contro uno Spezia in zona playout, il Como vuole difendere lo stesso posizionamento in casa contro il Palermo, big match tra Cremonese-Modena, la capolista Parma affronta la Ternana, mentre il Venezia, 2° in classifica, se la vedrà con un Lecco alla ricerca di preziosi punti salvezza.



Alle 15, la sorpresa della stagione, il Catanzaro che affronta il Brescia.



Il programma viene chiuso alle 16.15: delicata sfida per il Bari che, al San Nicola, ospita il Cosenza. Il Pisa di Mattia Valoti affronta l’Ascoli, la Sampdoria gioca contro la FeralpiSalò, mentre il Sudtirol contro la Reggiana.