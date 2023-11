Non solo la Serie A,, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto contro la FeralpiSalò.. Lagunari (alla ricerca del 4° successo consecutivo) che, però, dovranno rinunciare al loro uomo di punta: Pohjanpalo non sarà dell’incontro a causa di una fascite plantare.Si prosegue con una sfida d’alta classifica:, nell’ultimo turno, è stato sorpreso dal Lecco e, alla caccia del 3° posto occupato dal Palermo., alla ricerca di importanti punti salvezza, dopo l’ottimo pareggio contro il Bari.Altro match importante per le dinamiche playoff, pronto a riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive., togliendosi dalla zona calda della graduatoria.del capocannoniere Massimo Coda vuole avvicinare le prime della classe e proseguire il periodo positivo (3 vittorie consecutive)., invece,, in una partita che potrà dire molto sulle ambizioni salvezza delle due compagini.(unico giocatore con più di un gol per i toscani e reduce da una doppietta)