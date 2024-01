Serie B, LIVE dalle 14: si parte con il Bari e con Palermo-Cittadella. Chiude il programma il Pisa

Prosegue la 20ª giornata di Serie B, dopo l’anticipo di ieri sera (vinto 5-3 dal Catanzaro sul Lecco). Si parte alle 14 con il Bari alla ricerca di rinnovate certezze e di un successo scaccia crisi contro la Ternana. Si prosegue con due sfide playoff fra Cittadella e Palermo e fra Modena e Brescia. Il sorprendente Como non vuole smettere di sognare contro uno Spezia in piena zona retrocessione, mentre la FeralpiSalò cerca punti salvezza a Bolzano, contro un Sudtirol caduto in una spirale negativa di risultati (un solo successo nelle ultime 9).



Il programma viene chiuso alle 16.15 dal Pisa di Mattia Valoti che sfida la Reggiana.