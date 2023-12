16ª giornata di Serie B che comincia, a partire dalle ore 14, con tre delicatissime sfide, nella zona retrocessione/playout della classifica: Ascoli-Spezia, Sampdoria-Lecco e Ternana-FeralpiSalò. Si prosegue con Bari-Sudtirol, due squadre in netta difficoltà nell’ultimo periodo alla ricerca della chiave per svoltare la stagione. Incontro da zona playoff tra Cittadella-Cosenza. Il big match di giornata vede protagonisti la capolista Venezia che si presenta a Cremona per prendersi la vetta della graduatoria in solitaria.



Si chiude alle 16.15 con il Pisa di Mattia Valoti (presente in gruppo, seppur influenzato) che viene ospitato a Catanzaro.