Dopo le gare di ieri, la 28a giornata di Serie B si conclude oggi con le utlime quattro partite del turno. Il big match è la sfida tra Perugia e Lecce con vista sulla Serie A: la squadra di Alvini ha perso un po' di terreno per la corsa ai playoff dopo le ultime due sconfitte contro Benevento e Brescia e vuole invertire la rotta già dalla gara di oggi, contro un Lecce che ha vinto tre delle ultime due partite e cerca i tre punti per controsorpassare la Cremonese e riprendersi il primo posto in classifica.Crotone-Alessandria e Vicenza-Ternana sono due scontri diretti per la salvezza, il Frosinone va ad Ascoli con l'obiettivo di consolidare la posizione in zona playoff e avvicinarsi al quarto posto del Brescia. Rinviata a data da destinarsi Cosenza-Benevento a causa di un focolaio Covid nella squadra giallorossa.