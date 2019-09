Archiviato l'anticipo tra Pordenone e Spezia, la terza giornata di Serie B riparte oggi con altre 5 partite, 4 delle quali alle 15. La più importante è sicuramente quella che vedrà di fronte il Frosinone di Nesta impegnato sul campo della neopromossa Entella: i liguri, in particolare, sono in testa alla classifica a punteggio pieno e cercano conferme contro una delle pretendenti più serie alla promozione in Serie A.



Obiettivo primato anche per il Perugia di Oddo, che attende al “Curi” una Juve Stabia ancora a secco di punti dopo le prime due gare stagionali; stessa missione per il Livorno, che fa visita a un Ascoli desideroso di riscattare la sconfitta beffa col Frosinone prima della sosta. Completa il quadro dei match pomeridiani Cittadella-Trapani.



Alle 18, è invece derby veneto tra Venezia e Chievo Verona: i lagunari arrivano dai 3 punti strappati a Trapani due settimane fa, mentre i gialloblù cercano la prima vittoria in questa stagione.