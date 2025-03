Serie B LIVE dalle 15: in campo Cremonese e Juve Stabia. Alle 17.15 Sassuolo-Pisa

Pietro Siviero

17 minuti fa



Dopo il pareggio (1-1) nell'anticipo di venerdì 28 tra Südtirol e Spezia, il pomeriggio di Serie B si aprirà alle ore 15 con quattro partite in programma: la Cremonese, attualmente quinta in classifica, fa visita alla Carrarese mentre la Juve Stabia, reduce dal ko in trasferta contro il Pisa, ospiterà il Cittadella di Alessandro Dal Canto. Alla stessa ora anche Cesena-Salernitana e la sfida tra Frosinone e Mantova, con vista sulla lotta per evitare la retrocessione.



SFIDA AL VERTICE - Alle ore 17.15 il big-match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa chiuderà il sabato in cadetteria, con gli uomini di Grosso che sperano di vendicare il ko subito nella gara di andata in Toscana, che permetterebbe ai neroverdi di portarsi ad otto lunghezze sulla seconda in classifica.