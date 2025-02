Serie B LIVE dalle 15: in campo Pisa e Palermo

3 minuti fa



Dopo le partite di ieri con il Pisa che ha allungato sullo Spezia - in campo oggi - grazie alla vittoria in casa con la Juve Stabia, la 27a giornata di Serie B si chiude oggi con le ultime quattro partite di questo turno. Tre partite in programma alle 15: lo Spezia ospiterà il Catanzaro con l'obiettivo di rispondere al successo di ieri del Pisa, il Palermo giocherà in trasferta contro il Cosenza ultimo, e Brescia-Sudtirol è uno scontro diretto nella parte bassa della classifica per evitare la zona playout.



SALERNITANA-FROSINONE SCONTRO DIRETTO PER LA SALVEZZA - A chiudere questo turno sarà la sfida delle 17.15 tra Salernitana e Frosinone: quasi un match da Serie A ma stavolta le due squadre sono in cerca di punti per evitare la retrocessione. A oggi sono entrambe in piena zona rossa: i granata terz'ultimi a 25 punti, i gialloblù penultimi a due lunghezze di distanza. L'obiettivo in questa seconda parte di stagione è provare a risalire la classifica per evitare di scendere in Serie C, quello di oggi è uno scontro diretto dove i tre punti diventano fondamentali.