Serie B LIVE dalle 15: in campo Sassuolo, Sampdoria e altre tre gare

Redazione CM

20 minuti fa



Dopo l'anticipo di ieri sera con il Pisa che si è ripreso il primo posto della classifica grazie al 2-1 al Palermo, la 25a giornata di Serie B continua oggi con altre cinque partite, quattro in programma alle 15 e quella delle 17.15 tra Modena e Mantova. Occhi puntati sul Sassuolo, che in caso di vittoria in casa contro la Juve Stabia si riprenderebbe la testa della classifica; lo Spezia, terzo, affronterà il Cittadella che lotta per tenersi alle spalle la zona playout. La Sampdoria a +1 dalla zona retrocessione, affronta il Cosenza ultimo in classifica.