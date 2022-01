Si conclude oggi la 20a giornata di Serie B, in programma ci sono, scontro diretto per i playoff tra la sesta e la quarta. La squadra di Baroni arriva dall'eliminazione in Coppa Italia con la Roma nella quale era comunque passato in vantaggio, in campionato ha vinto tre delle ultime cinque partite ma affronta una Cremonese che arriva da quattro vittorie di fila.Il Vicenza è alla ricerca disperata di punti-salvezza: ultimi in campionato, i biancorossi sono a -15 dalla salvezza e hanno perso quattro delle ultime cinque gare. Situazione opposta per il Cittadella, a -3 dalla zona playoff e senza sconfitte in campionato da tre mesi.