14esima giornata di Serie B, la domenica riserva due incroci interessanti: soprattutto il primo in ordine alfabetico, dato che i calci d'inizio sono fissati entrambi alle 16:15. Catanzaro-Cosenza è derby calabrese tra due squadre sorprendentemente nelle zone nobili della classifica, 21 punti a 19 per i neopromossi di Vivarini, ottavi ma a sole quattro lunghezze dal terzo posto nella classica graduatoria cortissima della cadetteria. In contemporanea, in Umbria la Ternana penultima cerca punti ospitando il Palermo, che arriva al match da favorito in virtù del quinto posto in piena zona playoff.