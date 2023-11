Continua la 13esima giornata di Serie B, in programma cinque partite. Alle 14 il Como vuole confermarsi in zona playoff in casa dell’Ascoli. Il Cosenza attende la Reggiana, con l’obiettivo di conquistare punti salvezza, lo stesso della Feralpisalò, ultima della classe, che ospita il Bari, che cerca il terzo successo consecutivo per avvicinare le prime posizioni. Punti pesanti anche tra Suditorl-Pisa, il big match del sabato è Modena-Sampdoria, in campo alle 16.15.