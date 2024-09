Serie B LIVE: in campo Bari, Frosinone e Palermo

10 minuti fa



Quinta giornata di Serie B: si prospetta grande spettacolo nel sabato che vede scendere in campo alcune tra le candidate alla promozione in A. Cinque le gare in programma: Bari-Mantova, Brescia-Frosinone, Cittadella-Catanzaro, Cremonese-Spezia e Juve Stabia-Palermo. Le seguiremo in diretta su calciomercato.com