Serie B LIVE: in campo Sampdoria, Pisa e Carrarese. Poi Catanzaro-Carrarese

Paolo D'Angelo

15 minuti fa



Torna in campo anche la Serie B in questa domenica, con quattro gare che prenderanno il via a partire dalle 15: la Sampdoria è ospite sul campo della Reggiana, la Carrarese fa visita al Sudtirol. Il Pisa, invece, se la vede con il Mantova, per cercare di restare in scia del Sassuolo, sempre più leader della classifica.



Alle 17.15, poi, c'è spazio per il derby della Calabria tra Catanzaro e Cosenza, match che chiude la 30esima giornata del campionato di Serie B.