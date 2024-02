Serie B LIVE Modena-Spezia dalle 16:15

Redazione CM

L'unica partita della domenica della 26esima giornata di Serie B è quella del Braglia fra Modena e Spezia: chiudono il programma due formazioni dagli stati d'animo opposti, gli emiliani in zona playoff e i liguri ancora sotto la linea rossa sebbene possano uscirne superando Ternana e Ascoli in caso di vittoria. Sarebbe il quinto risultato utile consecutivo, mentre il Modena ne ha messi in fila quattro, compreso il 3-0 al Parma capolista nel derby di quasi un mese fa.