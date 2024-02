Serie B, LIVE Palermo-Bari dalle 20.30

Ritorna la Serie B, che riparte subito con un big match, tra due formazioni che non solo sognano un posto in Serie A, ma nella rincorsa al traguardo promozione sono supportati da due piazze molto calorose. Alle 20.30 ecco Palermo-Bari, sfida di apertura della 23esima giornata di B. Da una parte i rosanero guidati da Eugenio Corini proveranno ad agganciare momentaneamente il Como al quarto posto, mentre per il Bari di Pasquale Marino una vittoria significherebbe un balzo in avanti importante nell'avvicinamento alla zona playoff. Si parte alle 20.30 al Barbera, il match sarà visibile sui canali di Sky e la piattaforma di Dazn.